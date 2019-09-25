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РИА Новости

МИД призвал НАТО объяснить отказ от диалога с Россией по РСМД

22:16 25.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Страны НАТО, прежде чем заявлять, что предложение России по введению моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) не заслуживает доверия, должны объяснить последовательный отказ от приглашений Москвы к диалогу по данной теме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД). Позднее НАТО подтвердила, что получила письмо от РФ по введению моратория на размещение РСМД, однако не считает такое предложение заслуживающим доверия из-за российской системы SSC-8.
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"Прежде, чем заявлять такие вещи, они должны объяснить, почему они старательно, последовательно уходили от всех наших приглашений обсудить существо их обвинений. Не говоря уже о том, что американцы только через три года, после того как они нас обвинили, наконец нам сказали, о чем идет речь, дали номер изделия и дату испытаний. На что мы им тут же сообщили, что испытания были, изделие есть, и пригласили приехать и посмотреть", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
Он отметил, что на предложения России показать доказательства того, что испытанная ракета нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), был получен категорический отказ.
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Политолог объяснил, чем интересно для европейцев предложение России по РСМДВ европейских странах изучают предложение президента РФ о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности. Политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik рассказал, каков интерес европейцев в реализации российского предложения.
Ранее министерство обороны РФ заявило, что "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", а также "не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства".
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДСергей ЛавровМИД РФМинистерство обороны РФНАТОЕвропаРоссияБезопасностьВ мире
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