Лавров пообещал резкий ответ на невыдачу США виз российской делегации

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Москва резко ответит на невыдачу США виз части делегации РФ для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, такое хамство терпеть нельзя.

"Мы уже привыкли к американским манерам - с них станется. Конечно, мы резко отреагируем, постараемся ответить. Такое хамство терпеть нельзя", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант"

Он пояснил, что российская сторона "найдет, чем ответить". "У них тоже бывает интерес, когда они хотят к нам приехать", - добавил министр.

По его словам в Москве "уже хорошо изучили мелочность и недобропорядочность этих людей".

В качестве примера он напомнил, что когда в 2018 году в Россию приезжали конгрессмены США, они очень просили разрешить включить в состав делегации сенатора Джонсона, который находился в российском санкционном списке. При этом Лавров подчеркнул, что этот список был сформирован "исключительно в ответ на то, что нашим парламентариям перекрыли въезд в США".