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РИА Новости

Лавров пообещал резкий ответ на невыдачу США виз российской делегации

22:13 25.09.2019 (обновлено: 22:16 25.09.2019)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Москва резко ответит на невыдачу США виз части делегации РФ для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, такое хамство терпеть нельзя.
"Мы уже привыкли к американским манерам - с них станется. Конечно, мы резко отреагируем, постараемся ответить. Такое хамство терпеть нельзя", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
Он пояснил, что российская сторона "найдет, чем ответить". "У них тоже бывает интерес, когда они хотят к нам приехать", - добавил министр.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
24 сентября, 15:53Радио Sputnik
"Не сойдет с рук". В России отреагировали на невыдачу США виз на ГА ООННевыдача американских виз российской делегации на Генассамблею ООН требует жесткой международной реакции и является поводом задуматься над будущим местом расположения этой площадки, считают парламентарии и политологи в России.
По его словам в Москве "уже хорошо изучили мелочность и недобропорядочность этих людей".
В качестве примера он напомнил, что когда в 2018 году в Россию приезжали конгрессмены США, они очень просили разрешить включить в состав делегации сенатора Джонсона, который находился в российском санкционном списке. При этом Лавров подчеркнул, что этот список был сформирован "исключительно в ответ на то, что нашим парламентариям перекрыли въезд в США".
"Мы согласились, оговорив, что ответный визит нашей парламентской делегации также должен состояться с участием одного или нескольких человек, формально находящихся в американском санкционном списке, чтобы показать, что, по крайней мере, по линии парламентской дипломатии мы начинаем "наводить мосты"... Нас заверили, что так оно и будет. В этом году, когда российская делегация по приглашению Конгресса США собралась в поездку, нам сказали, что "категорически невозможно" выдать визу кому бы то ни было из санкционного списка. Это в их понимании - американская исключительность: им все можно, а всем остальным – как они разрешат. Печально", - констатировал Лавров.
Константин Косачев
24 сентября, 13:50РИА Новости
В Совфеде пообещали "чувствительные" ответные меры на отказ в визах США
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74-я сессия Генассамблеи ООННевыдача виз США делегатам из РоссииГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФООНРоссияСШАВ мире
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