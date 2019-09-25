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РИА Новости

Лавров напомнил о предложении Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

22:10 25.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с последним визовым скандалом между Россией и США напомнил, что Иосиф Сталин в свое время "прозорливо" предлагал Сочи в качестве штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.
Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментируя ситуацию назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Комментируя ситуацию в интервью изданию "Коммерсантъ", Лавров предположил, что "придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН".
"Между прочим, когда обсуждалось создание ООН, и дошли до месторасположения штаб-квартиры, Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. Это было прозорливо. Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей - после Олимпиады и всех других мероприятий, состоявшихся там впоследствии", - заявил глава МИД РФ.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
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"Не сойдет с рук". В России отреагировали на невыдачу США виз на ГА ООННевыдача американских виз российской делегации на Генассамблею ООН требует жесткой международной реакции и является поводом задуматься над будущим местом расположения этой площадки, считают парламентарии и политологи в России.
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Невыдача виз США делегатам из РоссииСергей ЛавровМИД РФООНРоссияСШАВ мире
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