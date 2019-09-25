Лавров напомнил о предложении Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с последним визовым скандалом между Россией и США напомнил, что Иосиф Сталин в свое время "прозорливо" предлагал Сочи в качестве штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.

Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментируя ситуацию назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.

Комментируя ситуацию в интервью изданию "Коммерсантъ" , Лавров предположил, что "придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН".