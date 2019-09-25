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РИА Новости

Лавров назвал ситуацию с дипсобственностью России в США "грабежом"

22:08 25.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию с дипсобственностью РФ в США грабежом средь бела дня и рассказал, что российская сторона ведет работу с американскими юристами и продолжает подготовку этого дела для слушаний в суде.
В интервью газете "Коммерсант" министр указал, что "ситуация с собственностью - это грабеж средь бела дня".
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"Мы уже продвинули нашу позицию в решение того самого Комитета ООН по сношениям со страной пребывания. Вот "сношаемся" в этом комитете", - пояснил он .
"Американцы ведут себя очень уперто, не хотят разруливать эту очевидную для нас ситуацию - противоправную, нарушающую все мыслимые конвенции, созданную в результате агонии администрации Барака Обамы с явным расчетом хлопнуть дверью и насолить всем и вся за то, что демократы проиграли на президентских выборах", - сказал он.
Министр считает, что "не по-мужски повели себя тогда наши партнеры, но мы имеем, что имеем".
"Есть у нас аргументы, которых не мало. Ведем работу с американскими юристами. Будем продолжать подготовку этого дела для слушаний в суде. Американская юстиция и судопроизводство - очень забюрократизированная штука, требует просчета всех вариантов", - сказал он
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Как утверждает портал Yahoo News со ссылкой на бывших американских чиновников, распоряжение администрации экс-президента США Барака Обамы о высылке более 30 российских дипломатов из страны в течение 72 часов в 2016 году было связано с тем, что дачные комплексы и некоторые из высланных дипломатов якобы сыграли ключевую роль в российской контрразведывательной операции. Утверждается, что она была нацелена на средства связи ФБР и помешала бюро выслеживать российских агентов на территории США, в результате чего ФБР и ЦРУ были вынуждены прекратить контакты с некоторыми своими российскими агентами. Также операция повлекла за собой усиление мер безопасности на ключевых объектах национальной безопасности в районе Вашингтона и других местах.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти сообщения фантастическими и связала их появление с начинающейся предвыборной кампанией в США.
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