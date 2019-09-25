Лавров назвал ситуацию с дипсобственностью России в США "грабежом"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию с дипсобственностью РФ в США грабежом средь бела дня и рассказал, что российская сторона ведет работу с американскими юристами и продолжает подготовку этого дела для слушаний в суде.

В интервью газете " Коммерсант " министр указал, что "ситуация с собственностью - это грабеж средь бела дня".

"Мы уже продвинули нашу позицию в решение того самого Комитета ООН по сношениям со страной пребывания. Вот "сношаемся" в этом комитете", - пояснил он .

"Американцы ведут себя очень уперто, не хотят разруливать эту очевидную для нас ситуацию - противоправную, нарушающую все мыслимые конвенции, созданную в результате агонии администрации Барака Обамы с явным расчетом хлопнуть дверью и насолить всем и вся за то, что демократы проиграли на президентских выборах", - сказал он.

Министр считает, что "не по-мужски повели себя тогда наши партнеры, но мы имеем, что имеем".

"Есть у нас аргументы, которых не мало. Ведем работу с американскими юристами. Будем продолжать подготовку этого дела для слушаний в суде. Американская юстиция и судопроизводство - очень забюрократизированная штука, требует просчета всех вариантов", - сказал он

Как утверждает портал Yahoo News со ссылкой на бывших американских чиновников, распоряжение администрации экс-президента США Барака Обамы о высылке более 30 российских дипломатов из страны в течение 72 часов в 2016 году было связано с тем, что дачные комплексы и некоторые из высланных дипломатов якобы сыграли ключевую роль в российской контрразведывательной операции. Утверждается, что она была нацелена на средства связи ФБР и помешала бюро выслеживать российских агентов на территории США, в результате чего ФБР и ЦРУ были вынуждены прекратить контакты с некоторыми своими российскими агентами. Также операция повлекла за собой усиление мер безопасности на ключевых объектах национальной безопасности в районе Вашингтона и других местах.