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РИА Новости

Лавров оценил перспективы процесса отмены виз с Грузией

22:08 25.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что процесс отмены виз с Грузией из-за июньских событий оказался лишь отброшенным, но не похороненным.
По словам министра, к лету после "сложного" процесса подготовки решение об отмене виз было уже "на выходе". "Эта июньская выходка, конечно, отбросила весь процесс назад", - заявил он в интервью газете "Коммерсант".
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Отвечая на уточняющий вопрос, "отбросила или похоронила" этот процесс июньская ситуация, Лавров заявил: "Я надеюсь, что лишь отбросила".
"В Грузии появились и продолжают набирать позиции вменяемые политики. Посмотрим, как пойдут дела", - добавил министр.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие на международной конференции православия. Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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