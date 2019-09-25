Лавров рассказал о действиях России в случае вступления Грузии в НАТО

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае вступления Грузии в НАТО Москва войну не начнет, но отношения с альянсом будут серьезно подорваны.

"Войну мы не начнем, это я вам обещаю. Но наши отношения с Североатлантическим альянсом и теми странами, которые делают своим первым приоритетом вступление в него, будут серьезно подорваны", - заявил он в интервью газете "Коммерсант"

Решение территориальных конфликтов является одним из критериев для вступления в НАТО. Однако после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала в августе 2008 года Абхазия и Южная Осетия получили независимость, которую признали РФ и ряд других стран.