Лавров рассказал о действиях России в случае вступления Грузии в НАТО

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае вступления Грузии в НАТО Москва войну не начнет, но отношения с альянсом будут серьезно подорваны.
"Войну мы не начнем, это я вам обещаю. Но наши отношения с Североатлантическим альянсом и теми странами, которые делают своим первым приоритетом вступление в него, будут серьезно подорваны", - заявил он в интервью газете "Коммерсант".
Решение территориальных конфликтов является одним из критериев для вступления в НАТО. Однако после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала в августе 2008 года Абхазия и Южная Осетия получили независимость, которую признали РФ и ряд других стран.
В марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках визита в Грузию подтвердил приверженность альянса решению Бухаресткого саммита, согласно которому Тбилиси может стать членом организации при условии соответствия его стандартам, и призвал РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств. Позже бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил мнение, что властям Грузии нужно рассмотреть вопрос о вступлении в альянс "без Абхазии и Южной Осетии".
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