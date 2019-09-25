Слуцкий назвал заявление НАТО по мораторию на РСМД опасным цинизмом

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал крайне опасным цинизмом заявления НАТО о не заслуживающим доверия предложении РФ по мораторию на размещение РСМД.
Ранее НАТО подтвердила, что получила письмо от РФ по введению моратория на размещение РСМД, однако не считает такое предложение заслуживающим доверия из-за российской системы SSC-8.
Вчера, 20:59Сказано в эфиреПолитолог объяснил, чем интересно для европейцев предложение России по РСМДВ европейских странах изучают предложение президента РФ о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности. Политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik рассказал, каков интерес европейцев в реализации российского предложения.
"Крайне опасный цинизм. Мораторий мог бы стать гарантией безопасности, прежде всего, для Европы. Ответственность за слом ДРСМД лежит на США. Их европейским союзникам по НАТО стоит задуматься о своём будущем, а не создавать новые угрозы из-за евроатлантической солидарности", - написал депутат в Twitter.
Ранее министерство обороны РФ заявило, что "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", а также "не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства".
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.