Слуцкий назвал заявление НАТО по мораторию на РСМД опасным цинизмом

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал крайне опасным цинизмом заявления НАТО о не заслуживающим доверия предложении РФ по мораторию на размещение РСМД.

Ранее НАТО подтвердила, что получила письмо от РФ по введению моратория на размещение РСМД, однако не считает такое предложение заслуживающим доверия из-за российской системы SSC-8.

"Крайне опасный цинизм. Мораторий мог бы стать гарантией безопасности, прежде всего, для Европы. Ответственность за слом ДРСМД лежит на США. Их европейским союзникам по НАТО стоит задуматься о своём будущем, а не создавать новые угрозы из-за евроатлантической солидарности", - написал депутат в Twitter

Ранее министерство обороны РФ заявило, что "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", а также "не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства".