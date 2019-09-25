Зеленский заявил, что Трамп не давил на него в ходе разговора

НЬЮ-ЙОРК, 25 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не оказывал на него давления в ходе их разговора в июле этого года.

"У нас был хороший разговор, мы говорили о многих вещах. Я думаю, что вы это прочитали (в стенограмме), что никто на меня не давил", - заявил Зеленский на встрече с Трампом на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора президентов Украины и США. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына экс-президента США Джо Байдена. Байден-старший лидирует среди демократов на президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.