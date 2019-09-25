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РИА Новости

Зеленский заявил, что Трамп не давил на него в ходе разговора

21:48 25.09.2019
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© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Carlo Allegri
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
НЬЮ-ЙОРК, 25 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не оказывал на него давления в ходе их разговора в июле этого года.
"У нас был хороший разговор, мы говорили о многих вещах. Я думаю, что вы это прочитали (в стенограмме), что никто на меня не давил", - заявил Зеленский на встрече с Трампом на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017
Вчера, 18:50РИА Новости
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора президентов Украины и США. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына экс-президента США Джо Байдена. Байден-старший лидирует среди демократов на президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации политического противника — Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Сотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США
Вчера, 21:20РИА Новости
Минюст США не увидел нарушений закона в разговоре Трампа и Зеленского
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Дональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНВладимир ЗеленскийНью-Йорк (город)ООНСШАУкраинаВ мире
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