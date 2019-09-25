Правительство предложило повысить прожиточный минимум пенсионеров

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Прожиточный минимум пенсионеров в целом по России в 2020 году составит 9311 рублей, следует из проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии... на 2020 год в размере 9 311,0 рубля", - говорится в проекте.
Согласно данным, размещенным на сайте ПФР, в 2019 году величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ составляет 8846 рублей.