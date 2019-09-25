Правительство предложило повысить прожиточный минимум пенсионеров

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Прожиточный минимум пенсионеров в целом по России в 2020 году составит 9311 рублей, следует из проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.