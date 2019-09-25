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РИА Новости

Зеленский пригласил Трампа на Украину

21:31 25.09.2019 (обновлено: 21:38 25.09.2019)
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© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Carlo Allegri
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 25 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Дональда Трампа на Украину, тот ответил, что "постарается".
"У ваших предшественников не находилось времени приехать на Украину, дайте мне слово, что вы приедете", - сказал Трампу Зеленский в ходе переговоров на полях ГА ООН в Нью-Йорке. Телеканал Fox News ведет прямую трансляцию.
"Я постараюсь", - сказал с улыбкой Трамп.
Президент Украины в свою очередь поблагодарил Трампа за приглашение посетить США: "но вы не назвали дату", - пошутил глава Украины.
Начиная встречу, Трамп со смехом сказал Зеленскому: "вы сделали меня знаменитым!", имея в виду разгоревшийся в США скандал вокруг сделанной Трампом в ходе июльского разговора с Зеленским просьбы провести расследование в отношении сына экс-вице президента Джо Байдена.
Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017
Вчера, 18:50РИА Новости
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