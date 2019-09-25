Минюст США не увидел нарушений закона в разговоре Трампа и Зеленского

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минюст США не нашел нарушений закона в разговоре президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщила Минюст США не нашел нарушений закона в разговоре президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщила Washington Post со ссылкой на представителя ведомства Керри Кьюпек.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 августа. Эти переговоры послужили поводом для запуска процедуры импичмента президента США.

По словам Кьюпек, Минюст закрыл дело.

Она заявила, что президент никогда не поднимал в разговоре с генпрокурором США Уильямом Барром, который упоминается в переговорах двух лидеров, тему расследования на Украине дела бывшего вице-президента Джо Байдена или его сына.

Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп просил возобновить расследование дела Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший лидирует в президентской гонке и может стать оппонентом Трампа на выборах. Опубликованная стенограмма подтвердила, что американский лидер упоминал этот вопрос в разговоре с Зеленским. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.