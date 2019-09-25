Экс-главе МИД Австрии подарили фотографию с Путиным

Президент РФ Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. 18 августа 2018. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. 18 августа 2018

ВЕНА, 25 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в среду получила в подарок фотографию, где она запечатлена с президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент РИА Новости.

Кнайсль в среду выступала с докладом на мероприятии, организованном Австрийско-российским обществом дружбы в Вене.

После ее выступления генсек общества Флориан Шерман вручил ей подарок со словами "Это фотография танцующей пары. Это было до или после танца?", намекая на знаменитый танец Путина и Кнайсль на ее свадьбе в августе прошлого года. Кнайсль сначала смутилась, а потом ответила: "Это перед танцем".

На фотографиях Путин и Кнайсль запечатлены в ходе визита российского лидера в Вену 5 июня 2018 года. Политики стоят на центральной площади Шварценбергплатц перед памятником советским воинам, павшим за освобождение Австрии от фашизма.