Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T21:16Z
https://ria.ru/20190925/1559133104.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152680/50/1526805034_0:0:3043:1713_1036x0_80_0_0_15cdc07a22834c13de6d009301f390c0.jpg
РИА Новости

Экс-главе МИД Австрии подарили фотографию с Путиным

21:16 25.09.2019
396
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. 18 августа 2018
Президент РФ Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. 18 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. 18 августа 2018. Архивное фото
ВЕНА, 25 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в среду получила в подарок фотографию, где она запечатлена с президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент РИА Новости.
Кнайсль в среду выступала с докладом на мероприятии, организованном Австрийско-российским обществом дружбы в Вене.
Карин Кнайсль
4 сентября, 03:16РИА Новости
Экс-глава МИД Австрии хочет увидеть Россию, "о которой писали классики"
После ее выступления генсек общества Флориан Шерман вручил ей подарок со словами "Это фотография танцующей пары. Это было до или после танца?", намекая на знаменитый танец Путина и Кнайсль на ее свадьбе в августе прошлого года. Кнайсль сначала смутилась, а потом ответила: "Это перед танцем".
На фотографиях Путин и Кнайсль запечатлены в ходе визита российского лидера в Вену 5 июня 2018 года. Политики стоят на центральной площади Шварценбергплатц перед памятником советским воинам, павшим за освобождение Австрии от фашизма.
Российский президент побывал на свадьбе Карин Кнайсль в прошлом году. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин пробыл на торжестве лишь час. За это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком и станцевать с главой австрийского МИД.
Президент РФ Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. 18 августа 2018
15 июня, 18:22РИА Новости
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
1830011
Обсудить 1
Карин КнайсльМИД АвстрииВладимир ПутинАвстрияВенаРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани заявил, что ЕС не способен выполнить обязательства перед Ираном
РИА
Новости
Сотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США
Минюст США не увидел нарушений закона в разговоре Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп выразил надежду, что Зеленскому удастся договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп посоветовал Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Лавров пообещал резкий ответ на невыдачу США виз российской делегации
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала стенограмму разговора Зеленского и Трампа
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон заявил, что при необходимости инициирует жесткий Brexit 31 октября
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Встреча глав МИД России и Катара вызвала ажиотаж среди журналистов эмирата
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху призвал создать в Израиле правительство национального единства
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10
Джонсон предложил оппозиции объявить вотум недоверия его правительству
Хиллари Клинтон
Клинтон обвинила Трампа в предательстве США
Члены Совета Безопасности ООН
Китай обвинил США в использовании двойных стандартов в борьбе с терроризмом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
00:48Кабмин обсудит проект, уточняющий безнадежные к взысканию в бюджет платежи
Лента новостейМолния