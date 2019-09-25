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РИА Новости

Нетаньяху призвал создать в Израиле правительство национального единства

21:05 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен – РИА Новости. Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, получивший из рук президента Израиля Реувена Ривлина мандат на формирование нового коалиционного правительства Израиля, выразил надежду сформировать правительство национального единства.
"Требование момента – это быстрое создание широкого правительства национального единства. Я думаю, что мы должны сформировать это правительство ради национального примирения. Это очень важно сейчас, после столь тяжкой предвыборной кампании. И мы должны объединить народ" - заявил премьер-министр на церемонии вручения мандата на формирование правительства в иерусалимской резиденции президента Израиля.
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Перед церемонией президент Ривлин провел встречу с Бени Ганцем и Биньямином Нетаньяху - лидерами двух крупнейших парламентских фракций "Кахоль-Лаван" и "Ликуд".
Нетаньяху подчеркнул, что в случае неудачи предоставит попытку на создание правительства другому кандидату.
"Если я не преуспею в этой миссии (формирования правительственной коалиции - ред) – я верну вам мандат", - пообещал Нетаньяху президенту на церемонии.
По действующему в Израиле закону, президент должен поручить одному из парламентариев формирование правительства после того, как глава Центральной избирательной комиссии представит ему официальные итоги выборов.
После парламентских выборов победителям требуется сформировать новый состав правительства, опирающийся на парламентское большинство. Однако по итогам двухдневной серии консультаций президента с представителями всех парламентских фракций ни один кандидат на пост премьера Израиля не набрал необходимый 61 голос в свою поддержку.
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Теперь у Биньямина Нетаньяху по закону есть 28 дней на коалиционные переговоры и создание правительства, опирающегося на 61 депутатский мандат. При необходимости ему могут быть предоставлены дополнительные две недели. В случае, если за этот срок правительство создано не будет, право формирования правительства может быть передано другому парламентарию, который получит на формирование кабинета министров 28 дней. Третьего возможного кандидата на роль премьер-министра, который получит на решение этой задачи 14 дней, может назвать Кнессет. Если же и третий кандидат потерпит неудачу, Кнессет 22 созыва будет распущен и будут объявлены новые выборы.
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