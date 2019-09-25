Грузинская телекомпания "Рустави 2" начала вещание после смены владельцев

ТБИЛИСИ, 25 сен – РИА Новости. Грузинская телекомпания "Рустави 2" после перехода к новым владельцам и увольнения основных журналистов полностью возобновила работу, в среду вечером вышел ее первый обновленный информационный выпуск, передает корреспондент РИА Новости.

Показ информационных выпусков и телевизионных шоу был приостановлен с 20 августа, на телеканале транслировались лишь концерты и телесериалы. Обновленные новостные выпуски "Курьера" будут выходить три раза в день. Также заработал сайт телекомпании, где с утра среды новости публикуются в оперативном режиме. На новый "Рустави 2" вернулись старые лица, которые работали на телеканале со времен ее основания.

Скандалы вокруг телекомпании "Рустави 2" не прекращались в Грузии все лето. Сначала общественное возмущение вызвало выступление ведущего Георгия Габунии в прямом эфире, во время которого оскорбил российского президента на русском языке. Его действие осудили представители грузинских властей и обычные граждане. Тогдашний гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым нецензурные высказывания в прямом эфире телеканала, но позицию ведущего разделяет.

Позднее грузинские виноделы и бизнесмены выразили протест, заявив, что из-за выступления Габунии под угрозу попал российский рынок для грузинской продукции. В ответ на это Гварамия сообщил, что ему все равно, будут ли грузинские вина и минеральная вода экспортироваться в Россию или нет. Вскоре после этих событий Европейский суд по правам человека оставил в силе решение Верховного суда Грузии о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши, и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти.