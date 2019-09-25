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РИА Новости

Грузинская телекомпания "Рустави 2" начала вещание после смены владельцев

21:01 25.09.2019 (обновлено: 21:06 25.09.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание телекомпании "Рустави 2" в Тбилиси
Здание телекомпании Рустави 2 в Тбилиси
© Sputnik
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Здание телекомпании "Рустави 2" в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 25 сен – РИА Новости. Грузинская телекомпания "Рустави 2" после перехода к новым владельцам и увольнения основных журналистов полностью возобновила работу, в среду вечером вышел ее первый обновленный информационный выпуск, передает корреспондент РИА Новости.
Показ информационных выпусков и телевизионных шоу был приостановлен с 20 августа, на телеканале транслировались лишь концерты и телесериалы. Обновленные новостные выпуски "Курьера" будут выходить три раза в день. Также заработал сайт телекомпании, где с утра среды новости публикуются в оперативном режиме. На новый "Рустави 2" вернулись старые лица, которые работали на телеканале со времен ее основания.
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Скандалы вокруг телекомпании "Рустави 2" не прекращались в Грузии все лето. Сначала общественное возмущение вызвало выступление ведущего Георгия Габунии в прямом эфире, во время которого оскорбил российского президента на русском языке. Его действие осудили представители грузинских властей и обычные граждане. Тогдашний гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым нецензурные высказывания в прямом эфире телеканала, но позицию ведущего разделяет.
Позднее грузинские виноделы и бизнесмены выразили протест, заявив, что из-за выступления Габунии под угрозу попал российский рынок для грузинской продукции. В ответ на это Гварамия сообщил, что ему все равно, будут ли грузинские вина и минеральная вода экспортироваться в Россию или нет. Вскоре после этих событий Европейский суд по правам человека оставил в силе решение Верховного суда Грузии о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши, и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти.
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Халваши также пытался продать телекомпанию из-за ее финансовых долгов в размере 24 миллионов долларов, однако безрезультатно. Новый гендиректор "Рустави 2" Паата Салия занял место Гварамии, вскоре он уволил нескольких известных тележурналистов "Рустави 2", некоторые в знак солидарности по отношению к коллегам уволились по собственному желанию. Гварамия основал новую телекомпанию под названием "Мтавари архи", где трудоустроены многие уволившиеся с "Рустави 2" журналисты.
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Рустави 2ГрузияВ мире
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