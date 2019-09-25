Китай обвинил США в использовании двойных стандартов в борьбе с терроризмом

ООН, 25 сен - РИА Новости. Китай считает, что США используют двойные стандарты в борьбе с терроризмом, обвиняя КНР в притеснении уйгуров, заявил представитель Пекина на Совете Безопасности ООН.

На заседании Совета Безопасности представитель США Джонатан Коэн вновь заявил, что Китай нарушает права человека в Синцзян-Уйгурском автономном округе.

"В противостоянии терроризму мы должны отвергнуть двойные стандарты", - ответил на это заместитель постпреда КНР при ООН У Хайтао.

По его словам, Китай осуществляет антитеррористические мероприятия в автономном округе.

"Все эти антитеррористические меры, осуществленные Китаем, эффективно предотвратили и сдержали распространение террористической деятельности. Я призываю представителя США не выступать против фактов и правосудия или тех этносов, которые составляют народ Синцзяна", - сказал У Хайтао.

Ранее замгоссекретаря США Джон Салливан, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Коммунистическая партия Китая с момента основания проявляет "крайнюю враждебность ко всем конфессиям, и эти репрессии только усилились в последние годы". По его словам, в Синьцзяне правительство Китая "не позволяет мусульманам молиться и читать Коран, и оно разрушило или испортило множество мечетей". Салливан отметил, что США "призывают ООН расследовать и внимательно следить за нарушениями прав человека в Китае, включая подавление религиозных свобод и убеждений".

МИД КНР выразил "крайнее недовольство и решительный протест" в связи с заявлениями Салливана.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.