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РИА Новости

В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей

20:40 25.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото
УФА, 25 сен - РИА Новости. Районный суд Оренбурга в среду арестовал настоятеля Саракташской обители, который по данным СМИ воспитывает около 70 детей.
"Ленинский районный суд Оренбурга 25 сентября избрал ему меру пресечения по ходатайству следствия в виде содержания под стражей до 12 ноября", - сказал РИА Новости представитель суда.
Orenburg.media пишет, что настоятеля Саракташской обители в Оренбургской области, воспитывающего около 70 приемных детей, протоиерея Николая Стремского подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
В СКР по Оренбургской области отказались комментировать ситуацию.
"Воздерживаемся", - сказали в ведомстве РИА Новости.
Машина Следственного комитета Российской Федерации
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ОренбургПроисшествия
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Православненько.
25 сентября, 22:10
DPDENIS P
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