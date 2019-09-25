В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей

УФА, 25 сен - РИА Новости. Районный суд Оренбурга в среду арестовал настоятеля Саракташской обители, который по данным СМИ воспитывает около 70 детей.

"Ленинский районный суд Оренбурга 25 сентября избрал ему меру пресечения по ходатайству следствия в виде содержания под стражей до 12 ноября", - сказал РИА Новости представитель суда.