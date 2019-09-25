В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей

УФА, 25 сен - РИА Новости. Районный суд Оренбурга в среду арестовал настоятеля Саракташской обители, который по данным СМИ воспитывает около 70 детей.
"Ленинский районный суд Оренбурга 25 сентября избрал ему меру пресечения по ходатайству следствия в виде содержания под стражей до 12 ноября", - сказал РИА Новости представитель суда.
Orenburg.media пишет, что настоятеля Саракташской обители в Оренбургской области, воспитывающего около 70 приемных детей, протоиерея Николая Стремского подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
В СКР по Оренбургской области отказались комментировать ситуацию.
"Воздерживаемся", - сказали в ведомстве РИА Новости.