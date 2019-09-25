Azur Air направит в Барнаул резервный борт для обратного вылета в Камрань

БАРНАУЛ, 25 сен - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air направит резервный борт для обратного вылета во вьетнамский Камрань, рейс задерживается до раннего утра четверга, сообщили РИА Новости в аэропорту Барнаула.

В 21.13 (17.13 мск) в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси.

"Обратный рейс из Барнаула во вьетнамский Камрань задерживается до 6.00 (2.00 мск) четверга. Авиакомпания направила в Барнаул резервный борт", - сказал собеседник.

По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, включая 10 членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно. В данный момент в аэропорту работают бригады скорой помощи и психологов. Окончательные причины происшествия устанавливаются специальными службами.

По последним данным регионального Минздрава, за помощью обратилось 16 человек , МЧС сообщает о 23 пострадавших и пяти госпитализированных.

Ситуация по оказанию медпомощи пассажирам находится на контроле министра здравоохранения и оперативно передаётся губернатору. Всего в эвакуации пассажиров участвовало 7 бригад скорой медицинской помощи.