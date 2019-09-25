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РИА Новости

Azur Air направит в Барнаул резервный борт для обратного вылета в Камрань

20:31 25.09.2019
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CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUBСамолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUB
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
БАРНАУЛ, 25 сен - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air направит резервный борт для обратного вылета во вьетнамский Камрань, рейс задерживается до раннего утра четверга, сообщили РИА Новости в аэропорту Барнаула.
В 21.13 (17.13 мск) в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси.
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"Обратный рейс из Барнаула во вьетнамский Камрань задерживается до 6.00 (2.00 мск) четверга. Авиакомпания направила в Барнаул резервный борт", - сказал собеседник.
По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, включая 10 членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно. В данный момент в аэропорту работают бригады скорой помощи и психологов. Окончательные причины происшествия устанавливаются специальными службами.
По последним данным регионального Минздрава, за помощью обратилось 16 человек , МЧС сообщает о 23 пострадавших и пяти госпитализированных.
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Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку по факту исполнения законодательства о безопасности полетов.
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Boeing 767БарнаулПроисшествия
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