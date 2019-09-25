В Госдуме призвали Зеленского прекратить распространять мифы про Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить распространять мифы об аннексии Крыма.

Ранее Зеленский в ходе выступления в ООН вновь назвал "аннексией" воссоединение Крыма с Россией.

"К сожалению, Зеленский продолжает поддерживать и распространять мифы об аннексии Крыма. Мы неоднократно приглашали его в российский Крым. Сегодня огромное количество украинских туристов приезжает в крымский регион, пускай он у них спросит, если сам не хочет приехать и убедиться, что никакой аннексии не было", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, пять лет назад крымчане сделали осознанный выбор вернуться на свою историческую родину.

"Это был выбор крымского народа, а не аннексия полуострова. Зеленскому пора уже понять разницу", - заявил депутат.