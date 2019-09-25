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РИА Новости
Новости Подмосковья

Жители Московской области узнают о времени приезда скорой через СМС

20:26 25.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. У жителей Подмосковья появилась возможность узнать время приезда скорой помощи по СМС. Эта услуга есть только в Московском регионе. Чтобы воспользоваться новым сервисом, бригаду медиков нужно вызывать не по номеру 03, а через 112, сообщил телеканал "360".
СМС-сообщение с временем приезда бригады сможет получить каждый житель региона, который вызовет скорую по номеру 112 или через мобильное приложение "112 МО".
Подмосковье стало первым регионом, где разработали и внедрили эту функцию. Обращения в "Центре-112" обрабатывают более 3600 операторов круглосуточно. С июня в общей сложности было отправлено порядка 800 тысяч СМС-сообщений.
Чтобы получить сообщение с временем приезда скорой, нужно провести определенную цепочку действий и заполнить так называемую карточку событий.
"Оператор вводит повод к вызову, причину вызова, фамилию, имя, отчество и адрес заявителя. После этого карточка передается на станцию скорой медицинской помощи в зависимости от зон реагирования", – пояснил Андрей Половинкин, заместитель начальника "Центра-112" Московской области.
Затем медики решают, уточнять ли симптомы прямо у того, кто вызвал скорую, или же сразу вызвать бригаду. Время прибытия скорой может составлять до 20 минут или до двух часов – в зависимости от того, экстренный вызов или неотложный. Когда бригада выедет, приходит еще одно СМС-сообщение. Третье сообщение человек получит, когда врачи будут в 200 метрах от назначенного адреса.
Вызвать скорую можно и по СМС. Для этого нужно отправить сообщение с фразой "Помогите" на номер 112.
В будущем жителей и гостей Московской области будут оповещать через СМС о реагировании всех экстренных служб.
"Мы приступили к созданию автоматизированной системы в службе пожарной охраны, мы интегрируемся и завершаем работы с аварийной газовой службой. Также мы плотно работаем с коллегами из МВД", ‒ отметил Сергей Самолевский, начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы.
В скором времени сервис обновят: можно будет связаться с бригадой скорой. Также появится чат с операторами "Системы 112".
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