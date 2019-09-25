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РИА Новости

Клинтон обвинила Трампа в предательстве США

20:25 25.09.2019 (обновлено: 20:26 25.09.2019)
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© РИА Новости / Никита Шохов / Перейти в фотобанкХиллари Клинтон
Хиллари Клинтон
© РИА Новости / Никита Шохов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Бывшая глава Госдепартамента и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве.
Ранее конгресс США запустил процедуру импичмента американского президента. Поводом для этого послужил телефонный разговор между Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. В среду Белый дом опубликовал стенограмму переговоров двух президентов.
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"Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление, это — суровая реальность, и мы должны действовать. Он – очевидная угроза для ценностей, которые делают нас сильными и свободными", — написала Клинтон в Twitter.
Также оппонент Трампа на предыдущих президентских выборах отметила, что поддерживает предложение об импичменте.
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Стенограмма разговора Трампа и Зеленского
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Дональд ТрампХиллари КлинтонВладимир ЗеленскийСШАВ мире
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