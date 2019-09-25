Клинтон обвинила Трампа в предательстве США

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Бывшая глава Госдепартамента и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве.

Ранее конгресс США запустил процедуру импичмента американского президента. Поводом для этого послужил телефонный разговор между Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. В среду Белый дом опубликовал стенограмму переговоров двух президентов.

"Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление, это — суровая реальность, и мы должны действовать. Он – очевидная угроза для ценностей, которые делают нас сильными и свободными", — написала Клинтон в Twitter.