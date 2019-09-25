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РИА Новости

В Крыму назвали слова Зеленского о российской агрессии шаблоном

20:24 25.09.2019
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© REUTERS / Lucas JacksonПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Lucas Jackson
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов назвал шаблонными обвинения Зеленского в адрес России о ведении войны на Донбассе.
Ранее Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы – на Донбассе. В качестве символа "российской агрессии" он продемонстрировал пулю.
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 11:51Акценты
Ни слова, ни денег. Какие сюрпризы приготовила Зеленскому Генассамблея ООНЧто-то не сложилось у президента Украины. Хотел выступить на Генассамблее ООН, да в главный зал не попал. Надеялся денег от США получить – тоже не сбылось.
"Лить пули и показывать гильзы с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, конечно, можно... Увы, есть шаблонные вещи в риторике Зеленского, которые вызывают сожаление, причем, когда он их произносит, например, о "российской агрессии" на Донбассе, такое впечатление, что он сам в них не верит, но, тем не менее, произносит", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, украинскому президенту пора признать, что на Украине идет гражданская война.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления президента США Дональда Трампа на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 19:36РИА Новости
Как Зеленский льстил Трампу — подробности рассекреченного разговора
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Владимир ЗеленскийКрымООНРоссияУкраинаВ мире
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