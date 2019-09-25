В Крыму назвали слова Зеленского о российской агрессии шаблоном

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов назвал шаблонными обвинения Зеленского в адрес России о ведении войны на Донбассе.

Ранее Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы – на Донбассе. В качестве символа "российской агрессии" он продемонстрировал пулю.

"Лить пули и показывать гильзы с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, конечно, можно... Увы, есть шаблонные вещи в риторике Зеленского, которые вызывают сожаление, причем, когда он их произносит, например, о "российской агрессии" на Донбассе, такое впечатление, что он сам в них не верит, но, тем не менее, произносит", - сказал РИА Новости Молохов.

По его словам, украинскому президенту пора признать, что на Украине идет гражданская война.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.