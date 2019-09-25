В конгрессе прокомментировали стенограмму разговора Трампа и Зеленского

ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Текст телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским доказывает, что Трамп совершил неподобающие действия и расследование с целью импичмента необходимо, заявила в среду спикер и лидер демократов палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Записи звонка между Дональдом Трампом и президентом Украины Зеленским подтверждают, что президент допустил поведение, которое подрывает целостность наших выборов, его должности и нашей национальной безопасности… Транскрипт и недобросовестный характер действий министерства юстиции, связанного с несоблюдением закона президентом, подтверждают необходимость расследования для импичмента. Конгресс однозначно должен действовать", - написала она в своем Twitter

В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден–старший лидирует среди демократов на президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.