Встреча Лаврова и Помпео начнется с темы невыдачи виз российским делегатам

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео начнется с постановки вопроса о невыдаче части делегации РФ виз для участия в сессии Генассамблеи ООН, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.