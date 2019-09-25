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РИА Новости

Встреча Лаврова и Помпео начнется с темы невыдачи виз российским делегатам

20:14 25.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео начнется с постановки вопроса о невыдаче части делегации РФ виз для участия в сессии Генассамблеи ООН, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Безусловно, я думаю, что с этого начнется встреча Лаврова и Помпео, потому что это беспрецедентное невыполнение США своих обязательств в качестве страны, принимающей организацию. Это вопрос не отношений России и Америки, это вопрос отношений США и ООН", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Невыдача виз США делегатам из РоссииМайк ПомпеоМария ЗахароваГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФООНРоссияСШАВ мире
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