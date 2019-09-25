Встреча Лаврова и Помпео начнется с темы невыдачи виз российским делегатам

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео начнется с постановки вопроса о невыдаче части делегации РФ виз для участия в сессии Генассамблеи ООН, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Безусловно, я думаю, что с этого начнется встреча Лаврова и Помпео, потому что это беспрецедентное невыполнение США своих обязательств в качестве страны, принимающей организацию. Это вопрос не отношений России и Америки, это вопрос отношений США и ООН", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".