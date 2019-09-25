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РИА Новости

Медведев назначил Евдокимова замруководителя Росжелдора

20:14 25.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 сентября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 сентября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Олега Евдокимова заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Назначить Евдокимова Олега Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта", - говорится в документе.
В июле Медведев назначил заместителем руководителя Росжелдора Александра Иванова, при этом освободив от должности Дмитрия Шпади, который занимал должность с января 2018 года.
Николай Шишкин
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Дмитрий МедведевРосжелдорРоссияПолитика
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