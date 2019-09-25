Медведев назначил Евдокимова замруководителя Росжелдора

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Олега Евдокимова заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Назначить Евдокимова Олега Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта", - говорится в документе.
В июле Медведев назначил заместителем руководителя Росжелдора Александра Иванова, при этом освободив от должности Дмитрия Шпади, который занимал должность с января 2018 года.