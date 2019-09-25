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РИА Новости

Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле

20:15 25.09.2019 (обновлено: 22:24 25.09.2019)
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© Фото : группа "Авиационные новости 24" во ВКонтактеЖёсткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Жёсткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
© Фото : группа "Авиационные новости 24" во ВКонтакте
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. После жесткой посадки Boeing в Барнауле 49 человека обратились за медицинской помощью, сообщили РИА Новости в МЧС.
По информации ведомства, пятерых пострадавших госпитализировали.
На месте продолжают работать медики и психологи.
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании "Азур Эйр" приземлился с горящей стойкой шасси в аэропорту Барнаула. На борту воздушного судна, следовавшего из Вьетнама, находился 331 человек.
Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента.
Перевозчик сообщил, что для обратного рейса направит в Барнаул резервный борт.
9923923735
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