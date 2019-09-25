Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. После жесткой посадки Boeing в Барнауле 49 человека обратились за медицинской помощью, сообщили РИА Новости в МЧС.
По информации ведомства, пятерых пострадавших госпитализировали.
Хроника жесткой посадке самолета Boeing в Барнауле.#Барнаул pic.twitter.com/XYzh0ENFDk— Пятый канал Новости (@5tv) 25 сентября 2019 г.
На месте продолжают работать медики и психологи.
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании "Азур Эйр" приземлился с горящей стойкой шасси в аэропорту Барнаула. На борту воздушного судна, следовавшего из Вьетнама, находился 331 человек.
Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента.
Перевозчик сообщил, что для обратного рейса направит в Барнаул резервный борт.