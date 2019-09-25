Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. После жесткой посадки Boeing в Барнауле 49 человека обратились за медицинской помощью, сообщили РИА Новости в МЧС.

По информации ведомства, пятерых пострадавших госпитализировали.

На месте продолжают работать медики и психологи.

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании "Азур Эйр" приземлился с горящей стойкой шасси в аэропорту Барнаула. На борту воздушного судна, следовавшего из Вьетнама, находился 331 человек.

Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента.