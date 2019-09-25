Роспотребнадзор обратился в Роскачество из-за пестицидов в детском питании

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Роспотребнадзор контролирует ситуацию с безопасностью и качеством детского питания, результаты исследования продукта показывают отсутствие пестицидов, в Роскачество был направлен запрос о предоставлении информации о пестицидах в продукте, однако ее не предоставили, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что Роскачество провело исследование 24 наиболее популярных на российском рынке торговых марок яблочного детского пюре и выявило в семи образцах следы пестицидов.

"Роспотребнадзор 20 сентября направил в Роскачество запрос о незамедлительном предоставлении информации о лабораторных испытаниях образцов детского фруктового пюре, в которых были обнаружены следы пестицидов. Материалы в Роспотребнадзор по состоянию на среду 25 сентября предоставлены не были", - говорится в сообщении.

В среду ведомство направило запрос повторно, уточнили в пресс-службе.

Контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции, а особенно за детским питанием Роспотребнадзор ведет в постоянном режиме, подчеркнули в ведомстве.

В 2018 году было исследовано более 6 тысяч проб по санитарно-химическим показателям, а в первом полугодии 2019 - более 2 тысяч. Процент неудовлетворительных результатов составил в 2018 году 0,39%, в 2019 году - 0,26%, уточнили в пресс-службе.

"На содержание остаточного количества пестицидов в 2018 году исследовано более 3,5 тысячи проб (1 полугодие 2019 года - 1,5 тысячи проб). Превышений не зарегистрировано по содержанию остаточного количества пестицидов", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.