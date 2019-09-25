Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T20:11Z
https://ria.ru/20190925/1559131129.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155192/19/1551921973_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4dd9ff7b6cb0f80c989b22a7c795e087.jpg
РИА Новости
Пензенская область

Британская Aviagen открыла птицефабрику в Пензенской области

20:11 25.09.2019
196
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник в разделочном цехе на птицефабрике
Сотрудник в разделочном цехе на птицефабрике
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудник в разделочном цехе на птицефабрике. Архивное фото
ПЕНЗА, 25 сен - РИА Новости. Британская компания Aviagen Group, один из мировых лидеров в области генетики и селекции сельскохозяйственной птицы, открыла в среду в Никольском районе Пензенской области племенную птицефабрику по производству индейки, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Птицеферма рассчитана на ежегодный выпуск 1 миллиона штук яиц. С 1 по 10 октября сюда будет завезено 6 тысяч голов родительского стада", - говорится в сообщении.
Кленовый лист
17 сентября, 21:53Пензенская область
В Пензенской области открылся цех по розливу кленового сиропа
Уточняется, что в рамках этого проекта инвестор построит 10 ферм для содержания ремонтного молодняка и родительского стада индейки, общая мощность комплекса - от 8 до 12 миллионов штук инкубационных яиц в год, которые планируется реализовывать группе компаний "Дамате" - крупному российскому сельскохозяйственному холдингу. Общая стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда рублей.
"Открытие ультрасовременной птицефабрики в Никольском районе... это большое событие для Пензенской области. Этот комплекс дает возможность другому нашему крупнейшем инвестору - ГК "Дамате" - обеспечить замкнутый цикл производства и безопасность своей деятельности, а региону - частично выполнить задачу импортозамещения", - сказал губернатор Иван Белозерцев на открытии птицефабрики.
Основатель компании Aviagen Дирк Вейсохан отметил, что комплекс по производству инкубационного яйца индейки в Пензенской области является самым высокотехнологичным в России. "Можно сказать, что это предприятие мирового уровня. Думаю, мы не остановимся на заявленной мощности и будем в дальнейшем расширять производство", - цитирует Вейсохана, как и Белозерцева, пресс-служба правительства.
Правительство региона в марте 2017 года сообщало, что Aviagen Group подбирает в Пензенской области место для реализации инвестпроекта по строительству племенной птицефабрики. В августе 2018 года областным законом утверждено инвестиционное соглашение между правительством региона и ООО "Авиаген Торкейз Рус" (входит в Aviagen Group) о реализации этого проекта.
В состав Aviagen Group входит Aviagen Turkeys, занимающаяся разведением племенных индеек мясного типа, и Aviagen, специализирующаяся на разведении пород кур. Центральные офисы расположены в Великобритании и США. Aviagen Group владеет рядом производственных хозяйств в Европе и США и имеет совместные предприятия в странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
30 августа, 14:02Пензенская область
"Дамате" запустит новый завод под Пензой в следующем году
300020
Обсудить 3
Пензенская областьПензенская областьЭкономика
Рекомендуем
Ребенок за игрой
В Ульяновской области открыли новое производство игрушек
РИА
Новости
Ребенок ест
Роспотребнадзор обратился в Роскачество из-за пестицидов в детском питании
Строительство самого масштабного объекта ветроэнергетики - ВЭС, общей мощностью 150 МВт в Республике Адыгея
Адыгейские власти рассказали о перспективах проекта создания ветропарка
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин поручил подумать о стабилизации цен на целлюлозно-бумажную продукцию
Лента
новостей
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Акимов раскритиковал выполнение дорожного нацпроекта в регионах
Президент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперты оценили влияние темы импичмента Трампу на курс рубля
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
ЕС призвал все страны соблюдать мораторий на ядерные испытания
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Политолог уличил Зеленского в попытке "перещеголять" Порошенко в ООН
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин поручил продумать расширение ассортимента газетных киосков
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Никитин открыл детский технопарк "Кванториум ГАЗ" на Горьковском автозаводе
Кристалина Георгиева
Кристалину Георгиеву официально избрали главой МВФ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон заявил, что при необходимости инициирует жесткий Brexit 31 октября
Путин на совещании назвал одну из причин снижения инфляции
Путин заявил, что Центробанк подкрутил инфляцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
00:48Кабмин обсудит проект, уточняющий безнадежные к взысканию в бюджет платежи
Лента новостейМолния