Британская Aviagen открыла птицефабрику в Пензенской области

ПЕНЗА, 25 сен - РИА Новости. Британская компания Aviagen Group, один из мировых лидеров в области генетики и селекции сельскохозяйственной птицы, открыла в среду в Никольском районе Пензенской области племенную птицефабрику по производству индейки, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Птицеферма рассчитана на ежегодный выпуск 1 миллиона штук яиц. С 1 по 10 октября сюда будет завезено 6 тысяч голов родительского стада", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках этого проекта инвестор построит 10 ферм для содержания ремонтного молодняка и родительского стада индейки, общая мощность комплекса - от 8 до 12 миллионов штук инкубационных яиц в год, которые планируется реализовывать группе компаний "Дамате" - крупному российскому сельскохозяйственному холдингу. Общая стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда рублей.

"Открытие ультрасовременной птицефабрики в Никольском районе... это большое событие для Пензенской области. Этот комплекс дает возможность другому нашему крупнейшем инвестору - ГК "Дамате" - обеспечить замкнутый цикл производства и безопасность своей деятельности, а региону - частично выполнить задачу импортозамещения", - сказал губернатор Иван Белозерцев на открытии птицефабрики.

Основатель компании Aviagen Дирк Вейсохан отметил, что комплекс по производству инкубационного яйца индейки в Пензенской области является самым высокотехнологичным в России. "Можно сказать, что это предприятие мирового уровня. Думаю, мы не остановимся на заявленной мощности и будем в дальнейшем расширять производство", - цитирует Вейсохана, как и Белозерцева, пресс-служба правительства.

Правительство региона в марте 2017 года сообщало, что Aviagen Group подбирает в Пензенской области место для реализации инвестпроекта по строительству племенной птицефабрики. В августе 2018 года областным законом утверждено инвестиционное соглашение между правительством региона и ООО "Авиаген Торкейз Рус" (входит в Aviagen Group) о реализации этого проекта.