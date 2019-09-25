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РИА Новости

Лавров рассказал о последствиях отказа США ратифицировать ДВЗЯИ

20:09 25.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
ООН, 25 сен - РИА Новости. Отказ США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний имеет серьёзные деструктивные последствия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, со времени проведения конференции в 2017 году, ситуация вокруг договора серьезно ухудшилась. Главным дестабилизирующим событием стал официальный отказ США от ратификации договора. Это решение, которое, как утверждают американские коллеги и некоторые их единомышленники, ничего в практическом плане не меняет, в действительности имеет серьёзные деструктивные последствия для договора и международной безопасности в целом", - сказал Лавров, выступая на 11-ой Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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По его словам, отказ США от ратификации лишает ДВЗЯИ перспектив стать действующим международным договором.
"Вместо того, чтобы пересмотреть своё негативное решение в отношении договора, Вашингтон пытается бросить тень на другие государства, обвиняя их в несоблюдении ДВЗЯИ. Делается это голословно, никаких конкретных доводов в подкрепление своих утверждений американцы не предъявляют. У страны, которая сама не намерена ратифицировать ДВЗЯИ, нет ни формального, ни морального права даже обсуждать вопросы приверженности договору других стран. Использование нечистоплотных приёмов для прикрытия своего возможного выхода из договора просто недостойно", - отметил он.
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Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)Сергей ЛавровМИД РФООНРоссияСШАВ мире
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