Лавров рассказал о последствиях отказа США ратифицировать ДВЗЯИ

ООН, 25 сен - РИА Новости. Отказ США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний имеет серьёзные деструктивные последствия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, со времени проведения конференции в 2017 году, ситуация вокруг договора серьезно ухудшилась. Главным дестабилизирующим событием стал официальный отказ США от ратификации договора. Это решение, которое, как утверждают американские коллеги и некоторые их единомышленники, ничего в практическом плане не меняет, в действительности имеет серьёзные деструктивные последствия для договора и международной безопасности в целом", - сказал Лавров, выступая на 11-ой Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

По его словам, отказ США от ратификации лишает ДВЗЯИ перспектив стать действующим международным договором.