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РИА Новости

В Госдуме призвали Зеленского аргументировать слова об агрессии России

20:02 25.09.2019
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского объяснить и аргументировать свои слова о ведении Россией войны в центре Европы.
Ранее Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы – на Донбассе. В качестве символа "российской агрессии" он продемонстрировал пулю.
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 19:03Сказано в эфире
Дела важнее слов: политолог оценил риторику Зеленского про Россию в ООН Владимир Зеленский повторил в ООН тезис об "агрессии России против Украины". В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов объяснил разницу в риторике нынешнего и предыдущего украинских лидеров.
"Складывается впечатление, что Зеленский случайно перепутал речи, взяв текст своего предшественника (Петра) Порошенко. Подобные заявления – это не номер комедийного жанра, а ООН – не место для сказок, предположений, вранья и выдумок. Тут за каждое слово нужно нести ответственность. Зеленскому стоит объяснить и аргументировать свои слова, которые прозвучали с высокой трибуны, после чего извиниться перед Россией", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, на Украине руками предыдущей киевской власти и ее западных кураторов развязана гражданская война, Россия в ней не является стороной конфликта.
"Своими заявлениями Зеленский стремится удержаться в топе антироссийского сообщества. Мы надеемся на благоразумие киевских властей. Пока они заняли удобную позицию, пытаясь обвинить другую страну в войне, которую развязали сами", - подчеркнул депутат.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 18:31РИА Новости
"Жалкая пародия": Скабеева высмеяла выступление Зеленского в ООН с пулей
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Михаил ШереметГосдума РФВладимир ЗеленскийООНРоссияВ мире
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