В Госдуме призвали Зеленского аргументировать слова об агрессии России

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского объяснить и аргументировать свои слова о ведении Россией войны в центре Европы.

Ранее Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы – на Донбассе. В качестве символа "российской агрессии" он продемонстрировал пулю.

"Складывается впечатление, что Зеленский случайно перепутал речи, взяв текст своего предшественника (Петра) Порошенко. Подобные заявления – это не номер комедийного жанра, а ООН – не место для сказок, предположений, вранья и выдумок. Тут за каждое слово нужно нести ответственность. Зеленскому стоит объяснить и аргументировать свои слова, которые прозвучали с высокой трибуны, после чего извиниться перед Россией", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, на Украине руками предыдущей киевской власти и ее западных кураторов развязана гражданская война, Россия в ней не является стороной конфликта.

"Своими заявлениями Зеленский стремится удержаться в топе антироссийского сообщества. Мы надеемся на благоразумие киевских властей. Пока они заняли удобную позицию, пытаясь обвинить другую страну в войне, которую развязали сами", - подчеркнул депутат.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.