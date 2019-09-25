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РИА Новости

Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло до 16 человек

19:59 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
БАРНАУЛ, 25 сен - РИА Новости. Число пострадавших после возгорания стойки шасси самолета в Барнауле увеличилось до 16 человек, сообщили РИА Новости в правительстве региона со ссылкой на главу Минздрава Дмитрия Попова.
"К врачам обратились 16 пассажиров, все взрослые. Эвакуированы в больницу скорой помощи и травмпункты Барнаула для оказания медпомощи и диагностики шесть человек. С остальными десятью, которые не нуждаются в эвакуации, медики и психологи работают на месте", - цитирует ведомство слова Попова.
По словам собеседника агентства, на месте продолжают работать медицинские работники и психологи. Ситуация по оказанию медпомощи пассажирам находится на контроле министра здравоохранения и оперативно передаётся губернатору. Всего в эвакуации пассажиров участвовало 5 бригад скорой медицинской помощи.
В 21.13 (17.13 мск) в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании "Азур Эйр". По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. В результате происшедшего никто не пострадал, на борту находился 331 человек.
Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку по факту исполнения законодательства о безопасности полетов.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 19:35РИА Новости
Прокуратура начала проверку после задымления на борту самолета в Барнауле
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