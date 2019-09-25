Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло до 16 человек

"К врачам обратились 16 пассажиров, все взрослые. Эвакуированы в больницу скорой помощи и травмпункты Барнаула для оказания медпомощи и диагностики шесть человек. С остальными десятью, которые не нуждаются в эвакуации, медики и психологи работают на месте", - цитирует ведомство слова Попова.