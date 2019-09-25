Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T22:26Z
https://ria.ru/20190925/1559130761.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155909/60/1559096082_0:0:2936:1652_1036x0_80_0_0_979466b870b08795d851f9680a9a1154.jpg
РИА Новости

Встреча глав МИД России и Катара вызвала ажиотаж среди журналистов эмирата

19:59 25.09.2019 (обновлено: 22:26 25.09.2019)
3771
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
ООН, 25 сен – РИА Новости. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахман Аль Тани, которая прошла в среду на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, вызвала повышенный интерес у катарских журналистов.
Еще до начала протокольной съемки представители СМИ подошли к переговорной комнате российской делегации, чтобы выяснить детали встречи. Но как только главы внешнеполитических ведомств двух стран вышли на встречу друг другу, катарские журналисты кинулись к ним, расталкивая не только своих российских коллег, но и представителей обеих делегаций.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
23 сентября, 16:46РИА Новости
Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Персидском заливе
В начале переговоров Лавров приветствовал своего коллегу из Катара, рассказав ему о том, какие встречи уже успел провести. "Вчера состоялась встреча в астанинском формате с господином (главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом) Зарифом, я провел переговоры с нашим коллегой из Саудовской Аравии, а затем был прием (организованный американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств - участников 74-й сессии ГА)", - сказал глава МИД и поинтересовался, был ли его собеседник на приеме.
Катарский министр ответил, что не смог присутствовать на приеме, так как у него были встречи.
28105145
Обсудить 0
Мухаммад бен Абдуррахман Аль ТаниГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровКатарООНВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Лента
новостей
Сотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США
Минюст США не увидел нарушений закона в разговоре Трампа и Зеленского
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Президент США Дональд Трамп
Депутат Рады прокомментировал обнародованный разговор Трампа с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Телеведущая Ольга Скабеева
"Жалкая пародия": Скабеева высмеяла выступление Зеленского в ООН с пулей
Флаги Германии, России и ЕС
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси перед выступлением в Капитолии в Вашингтоне. 24 сентября 2019
В конгрессе прокомментировали стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Хиллари Клинтон
Клинтон обвинила Трампа в предательстве США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
00:48Кабмин обсудит проект, уточняющий безнадежные к взысканию в бюджет платежи
Лента новостейМолния