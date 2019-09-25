Встреча глав МИД России и Катара вызвала ажиотаж среди журналистов эмирата

ООН, 25 сен – РИА Новости. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахман Аль Тани, которая прошла в среду на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, вызвала повышенный интерес у катарских журналистов.

Еще до начала протокольной съемки представители СМИ подошли к переговорной комнате российской делегации, чтобы выяснить детали встречи. Но как только главы внешнеполитических ведомств двух стран вышли на встречу друг другу, катарские журналисты кинулись к ним, расталкивая не только своих российских коллег, но и представителей обеих делегаций.

В начале переговоров Лавров приветствовал своего коллегу из Катара, рассказав ему о том, какие встречи уже успел провести. "Вчера состоялась встреча в астанинском формате с господином (главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом) Зарифом, я провел переговоры с нашим коллегой из Саудовской Аравии, а затем был прием (организованный американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств - участников 74-й сессии ГА)", - сказал глава МИД и поинтересовался, был ли его собеседник на приеме.