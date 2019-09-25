Кузнецова предложила разработать документ об отдыхе детей во время каникул

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова предложила разработать приказ о взаимодействии в сфере организации детского досуга в период каникул, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

"Мы обратимся в правительство с предложением разработать документ о взаимодействии в сфере организации досуга в каникулярное время, что поможет увеличить охват детей различными формами занятости - культурными, спортивными и иными мероприятиями, а значит обеспечить большую безопасность наших детей", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.