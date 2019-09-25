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РИА Новости

Кузнецова предложила разработать документ об отдыхе детей во время каникул

19:55 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова предложила разработать приказ о взаимодействии в сфере организации детского досуга в период каникул, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
"Мы обратимся в правительство с предложением разработать документ о взаимодействии в сфере организации досуга в каникулярное время, что поможет увеличить охват детей различными формами занятости - культурными, спортивными и иными мероприятиями, а значит обеспечить большую безопасность наших детей", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
Также детский омбудсмен предложила внедрить систему "онлайн надзора" на примере размещения в интернете карты опасных объектов или сформировать реестры детских площадок.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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