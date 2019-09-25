В Подмосковье гостевой дом загорелся на площади 300 "квадратов"

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Гостевой дом загорелся на площади около 300 квадратных метров в городском округе Домодедово в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В деревне Новосъяново на улице Школьная горят второй и третий этажи частного домовладения, используемого как гостевой дом", - сказал собеседник агентства.
2 марта, 01:41РИА НовостиКрупные пожары в России
По его словам, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Размеры домовладения - 50 на 30 метров.