Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T19:54Z
https://ria.ru/20190925/1559130532.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152206/94/1522069462_0:192:2959:1856_1036x0_80_0_0_09359934d0a6847123a36f04dabfbcbd.jpg
РИА Новости

В Подмосковье гостевой дом загорелся на площади 300 "квадратов"

19:54 25.09.2019
239
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Гостевой дом загорелся на площади около 300 квадратных метров в городском округе Домодедово в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В деревне Новосъяново на улице Школьная горят второй и третий этажи частного домовладения, используемого как гостевой дом", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41РИА Новости
Крупные пожары в России
По его словам, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Размеры домовладения - 50 на 30 метров.
200011
Обсудить 0
МЧС РФМосковская областьПроисшествия
Рекомендуем
Уилл Смит
Уилл Смит сыграет наркобарона в фильме о Ники Барнсе
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Встреча глав МИД России и Катара вызвала ажиотаж среди журналистов эмирата
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси перед выступлением в Капитолии в Вашингтоне. 24 сентября 2019
В конгрессе прокомментировали стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
Встреча Лаврова и Помпео начнется с темы невыдачи виз российским делегатам
Лента
новостей
Пожарная техника
В Подмосковье локализовали крупный пожар в гостевом доме
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова предложила разработать документ об отдыхе детей во время каникул
Запуск ракеты-носителя Протон-М
Рогозин заявил об устранении проблемы с ракетой "Протон"
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин поручил продумать расширение ассортимента газетных киосков
Поезд в московском метрополитене
Московский метрополитен опроверг сообщения о возгорании в поезде
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме призвали Зеленского аргументировать слова об агрессии России
Пациент перед операцией
В Иране пять человек погибли при сходе поезда с рельсов
Глава Чешской Республики Милош Земан
Президент Чехии изучает предложение Путина о моратории на РСМД
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В Крыму назвали слова Зеленского о российской агрессии шаблоном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
00:48Кабмин обсудит проект, уточняющий безнадежные к взысканию в бюджет платежи
Лента новостейМолния