В Подмосковье гостевой дом загорелся на площади 300 "квадратов"

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Гостевой дом загорелся на площади около 300 квадратных метров в городском округе Домодедово в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В деревне Новосъяново на улице Школьная горят второй и третий этажи частного домовладения, используемого как гостевой дом", - сказал собеседник агентства.