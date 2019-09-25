ЕС призвал все страны соблюдать мораторий на ядерные испытания

БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости. ЕС призывает все страны до вступления в силу договора о запрете ядерных испытаний соблюдать мораторий на такие тесты, заявила в среду в Нью-Йорке глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что Россия будет придерживаться моратория на ядерные испытания, если остальные ядерные державы также будут его соблюдать.
"До вступления договора в силу мы призываем все государства воздерживаться от любых действий, противоречащих его цели. Мы также призываем все государства соблюдать мораторий на испытательные ядерные взрывы", - заявила она, выступая на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Ранее Лавров заявлял, что Москва видит тревожные признаки начала в США медийной кампании по подготовке почвы для окончательного отказа от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), что ставит под вопрос будущее этого документа.
Договор был подписан в 1996 году, однако целый ряд стран, включая США и КНР до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить таких испытаний. США придерживаются собственного стандарта "нулевой мощности", который не является международно признанным, но по которому они оценивают политику других стран.