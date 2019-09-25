Путин поручил продумать расширение ассортимента газетных киосков

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и региональным властям рассмотреть возможность расширения ассортимента товаров в газетных киосках, включив в него прохладительные напитки и кондитерские изделия, следует из перечня поручений главы государства.

Документ с поручениями президента по итогам встречи с руководителями российских печатных СМИ опубликован в среду на сайте Кремля

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести анализ реализуемых субъектами РФ мер по развитию сети нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа печатной продукции, а также обеспечить совершенствование указанных мер в целях достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов", - говорится в документе.

Также Путин поручил "рассмотреть вопрос о расширении ассортимента сопутствующих товаров, продажа которых осуществляется в газетно-журнальных киосках без применения контрольно-кассовой техники, путем включения в него безалкогольных прохладительных напитков, кондитерских изделий и отдельных бакалейных товаров".

Согласно документу, кабмину и региональным властям при участии Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) поручено "рассмотреть вопрос об актуализации нормативов минимальной обеспеченности населения продукцией периодических печатных изданий, в том числе в части, касающейся увеличения площади нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа печатной продукции".