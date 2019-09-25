Прокуратура начала проверку после задымления на борту самолета в Барнауле

БАРНАУЛ, 25 сен – РИА Новости. Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку по факту задымления на борту самолета при посадке в Барнауле, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что 21.13 (17.13 мск) в аэропорту Барнаула совершил посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air. По данным авиакомпании, при посадке прибывшего из аэропорта Камрань самолета во время пробега по полосе загорелась правая стойка шасси. На борту находился 331 человек, пассажиров эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал, за медпомощью обратился один пассажир.

"По предварительной информации на борту следовавшего из аэропорта Камрань воздушного судна авиакомпании "Азур Эйр" при заходе на посадку в аэропорту Барнаула произошло задымление правой стойки шасси. В результате происшедшего никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данному факту барнаульской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.