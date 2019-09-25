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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после задымления на борту самолета в Барнауле

19:35 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
БАРНАУЛ, 25 сен – РИА Новости. Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку по факту задымления на борту самолета при посадке в Барнауле, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее сообщалось, что 21.13 (17.13 мск) в аэропорту Барнаула совершил посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air. По данным авиакомпании, при посадке прибывшего из аэропорта Камрань самолета во время пробега по полосе загорелась правая стойка шасси. На борту находился 331 человек, пассажиров эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал, за медпомощью обратился один пассажир.
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"По предварительной информации на борту следовавшего из аэропорта Камрань воздушного судна авиакомпании "Азур Эйр" при заходе на посадку в аэропорту Барнаула произошло задымление правой стойки шасси. В результате происшедшего никто не пострадал", - говорится в сообщении.
По данному факту барнаульской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Кроме того, на место происшествия выехала следственная группа Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, которая проводит осмотр воздушного судна. По факту возгорания шины стойки шасси следственными органами также организована доследственная проверка.
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