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РИА Новости

В Барнауле четыре человека попали в больницу после ЧП с самолетом

19:34 25.09.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
БАРНАУЛ, 25 сен - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в медицинские учреждения после возгорания стойки шасси самолета в Барнауле, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

"За медицинской помощью обратились 12 человек с травмами легкой степени тяжести. В настоящий момент эвакуировано четыре человека для дальнейшего оказания медпомощи в травмпунктах Барнаула и Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи", - сказал собеседник.

По словам собеседника агентства, на месте продолжают работать медицинские работники и психологи. Ситуация по оказанию медпомощи пассажирам находится на контроле министра здравоохранения и оперативно передаётся губернатору. Всего в эвакуации пассажиров участвовало 5 бригад скорой медицинской помощи
В 21.13 (17.13 мск) в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании "Азур Эйр". По предварительной информации на борту следовавшего из аэропорта Камрань воздушного судна при заходе на посадку в аэропорту Барнаула произошло задымление правой стойки шасси. В результате происшедшего никто не пострадал, на борту находился 331 человек.
Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку по факту исполнения законодательства о безопасности полетов.
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Вчера, 19:03РИА Новости
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