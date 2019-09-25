В Барнауле четыре человека попали в больницу после ЧП с самолетом

БАРНАУЛ, 25 сен - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в медицинские учреждения после возгорания стойки шасси самолета в Барнауле, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

"За медицинской помощью обратились 12 человек с травмами легкой степени тяжести. В настоящий момент эвакуировано четыре человека для дальнейшего оказания медпомощи в травмпунктах Барнаула и Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи", - сказал собеседник.

По словам собеседника агентства, на месте продолжают работать медицинские работники и психологи. Ситуация по оказанию медпомощи пассажирам находится на контроле министра здравоохранения и оперативно передаётся губернатору. Всего в эвакуации пассажиров участвовало 5 бригад скорой медицинской помощи

В 21.13 (17.13 мск) в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании "Азур Эйр". По предварительной информации на борту следовавшего из аэропорта Камрань воздушного судна при заходе на посадку в аэропорту Барнаула произошло задымление правой стойки шасси. В результате происшедшего никто не пострадал, на борту находился 331 человек.