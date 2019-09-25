Британская оппозиция продолжит переговоры по недопущению Brexit без сделки

ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские оппозиционные партии продолжат переговоры о необходимых для предотвращения Brexit без соглашения мерах, заявила официальный представитель Лейбористской партии.
В среду парламент Великобритании возобновил работу после того, как верховный суд принял решение о незаконности приостановки его деятельности. Парламентарии намерены продолжить работу по предотвращению выхода из Евросоюза без соглашения, чего, по их мнению, добивается правительство.
"Джереми (Корбин) и Лейбористская партия сегодня продолжили контакты с оппозиционными партиями, посвященные тому, как привлечь правительство к ответу и гарантировать, что Британия не столкнется с Brexit без сделки. Мы ожидаем, что переговоры продолжатся в ближайшее время", - сказала журналистам представитель партии.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. 17-18 октября пройдет заседание Европейского совета, который станет, по сути, последней возможностью ЕС и Британии прийти к каким-либо договоренностям до дедлайна Brexit.