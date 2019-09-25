Британская оппозиция продолжит переговоры по недопущению Brexit без сделки

Ушел с позором от "Позора!". Борис Джонсон сбежал из Евросоюза "Ну, дожили", – сказали и дружно перевернулись в своих гробах все бывшие правители еще той, великой, Британии. Уже и карликовый Люксембург позволяет себе общаться с Лондоном с высоты своего положения.