Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T19:28Z
https://ria.ru/20190925/1559129676.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155836/69/1558366961_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3699f33564d62638d3087369fefe2812.jpg
РИА Новости

Британская оппозиция продолжит переговоры по недопущению Brexit без сделки

19:28 25.09.2019
284
© REUTERS / Henry NichollsУчастники акции против Brexit возле здания парламента в Лондоне
Участники акции против Brexit возле здания парламента в Лондоне
© REUTERS / Henry Nicholls
Участники акции против Brexit возле здания парламента в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские оппозиционные партии продолжат переговоры о необходимых для предотвращения Brexit без соглашения мерах, заявила официальный представитель Лейбористской партии.
В среду парламент Великобритании возобновил работу после того, как верховный суд принял решение о незаконности приостановки его деятельности. Парламентарии намерены продолжить работу по предотвращению выхода из Евросоюза без соглашения, чего, по их мнению, добивается правительство.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
17 сентября, 17:58Акценты
Ушел с позором от "Позора!". Борис Джонсон сбежал из Евросоюза"Ну, дожили", – сказали и дружно перевернулись в своих гробах все бывшие правители еще той, великой, Британии. Уже и карликовый Люксембург позволяет себе общаться с Лондоном с высоты своего положения.
"Джереми (Корбин) и Лейбористская партия сегодня продолжили контакты с оппозиционными партиями, посвященные тому, как привлечь правительство к ответу и гарантировать, что Британия не столкнется с Brexit без сделки. Мы ожидаем, что переговоры продолжатся в ближайшее время", - сказала журналистам представитель партии.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. 17-18 октября пройдет заседание Европейского совета, который станет, по сути, последней возможностью ЕС и Британии прийти к каким-либо договоренностям до дедлайна Brexit.
200002
Обсудить 0
Выход Британии из ЕвросоюзаЕвросоюзПарламент ВеликобританииВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон заявил, что при необходимости инициирует жесткий Brexit 31 октября
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон не исключил второй попытки приостановить работу парламента
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10
Джонсон предложил оппозиции объявить вотум недоверия его правительству
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите Группы двадцати.
США и Япония подписали соглашение о торговле на полях Генассамблеи ООН
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп обсудил Иран на встречах с Макроном и Меркель на полях ГА ООН
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Джонсон в третий раз предложит парламенту провести всеобщие выборы
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский и Трамп начали двустороннюю встречу на полях Генассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп посоветовал Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией
Автомобили скорой помощи в Турции
На юге Турции прогремел взрыв на пути следования автобуса с полицией
Президент Израиля Реувен Ривлин
Президент Израиля поручил Нетаньяху формирование правительственной коалиции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху призвал создать в Израиле правительство национального единства
Сотрудники сил безопасности на месте взрыва рядом с консульством Индии в Джелалабаде на юго-востоке Афганистана
Три человека погибли, в том числе ребенок, при взрыве на юге Афганистана
Президент Израиля Реувен Ривлин
ЦИК представил президенту Израиля официальные результаты выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Лента новостейМолния