Трамп: торговая сделка США с Китаем может состояться раньше, чем ожидается

"Мы добились того, что экономика нашей страны – в лучшем состоянии за всю ее историю, самая лучшая экономика в мире. Если бы (на выборах президента США 2016 года) победила мой оппонент (демократ Хиллари Клинтон), Китай сейчас был бы значительно лидирующей экономикой в мире, сейчас Китай далеко позади нас, и они нас никогда не догонят, если у нас будет мудрое руководство. (Они) далеко позади. Мы получили триллионы долларов, и они потеряли триллионы долларов и очень хотят сделки. Она может состояться. Это может произойти раньше, чем вы думаете", - сказал Трамп журналистам на проходящей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблее ООН.