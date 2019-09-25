Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров назвал невыдачу американских виз российским делегатам для участия в конференции по ДВЗЯИ возмутительным инцидентом. При этом министр призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США.
По его словам, важные встречи лучше проводить на более устойчивых площадках, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям.
24 сентября, 15:53Радио Sputnik"Не сойдет с рук". В России отреагировали на невыдачу США виз на ГА ООННевыдача американских виз российской делегации на Генассамблею ООН требует жесткой международной реакции и является поводом задуматься над будущим местом расположения этой площадки, считают парламентарии и политологи в России.
Лавров подчеркнул, что Россия выполнила все процедуры для получения виз, но десять членов делегации получили отказ, в том числе глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В США невыдачу объяснили техническими проблемами. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала такие заявления несостоятельными.