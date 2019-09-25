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РИА Новости

Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

19:17 25.09.2019 (обновлено: 20:45 25.09.2019)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров назвал невыдачу американских виз российским делегатам для участия в конференции по ДВЗЯИ возмутительным инцидентом. При этом министр призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США.
По его словам, важные встречи лучше проводить на более устойчивых площадках, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
24 сентября, 15:53Радио Sputnik
"Не сойдет с рук". В России отреагировали на невыдачу США виз на ГА ООННевыдача американских виз российской делегации на Генассамблею ООН требует жесткой международной реакции и является поводом задуматься над будущим местом расположения этой площадки, считают парламентарии и политологи в России.
Лавров подчеркнул, что Россия выполнила все процедуры для получения виз, но десять членов делегации получили отказ, в том числе глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В США невыдачу объяснили техническими проблемами. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала такие заявления несостоятельными.
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Невыдача виз США делегатам из РоссииДоговор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)Сергей ЛавровООНРоссияВ мире
Популярные комментарии
А нет методов ответа США. Им на нас наплевать, а мы боимся чихнуть в их сторону.
25 сентября, 20:02
Андрей Никифоров
1100201
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