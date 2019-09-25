Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

"Не сойдет с рук". В России отреагировали на невыдачу США виз на ГА ООН Невыдача американских виз российской делегации на Генассамблею ООН требует жесткой международной реакции и является поводом задуматься над будущим местом расположения этой площадки, считают парламентарии и политологи в России.