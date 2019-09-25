Зеленский пригласил Норвегию к сотрудничеству в энергетической сфере

КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН встретился с премьером Норвегии Эрной Солберг и пригласил к сотрудничеству в энергетической сфере, а том числе в добыче газа, сообщила в среду пресс-служба главы украинского государства.

"Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это геополитический вопрос", - цитирует Зеленского пресс-служба.

По данным пресс-службы, стороны обсудили развитие альтернативной энергетики и подчеркнули важность сохранения высокого уровня взаимодействия между двумя странами.

Солберг отметила, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине на фоне сообщений о повышении прозрачности работы и антикоррупционных инициативах. Стороны договорились работать над привлечением норвежских инвесторов к инфраструктурным и гуманитарным проектам по восстановлению Донбасса.