Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T19:08Z
https://ria.ru/20190925/1559129035.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155911/50/1559115094_0:12:1798:1023_1036x0_80_0_0_cc97916ef590b5620843f61a2e73ec3c.jpg
РИА Новости

Зеленский пригласил Норвегию к сотрудничеству в энергетической сфере

19:08 25.09.2019
417
© REUTERS / Lucas JacksonПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Lucas Jackson
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН встретился с премьером Норвегии Эрной Солберг и пригласил к сотрудничеству в энергетической сфере, а том числе в добыче газа, сообщила в среду пресс-служба главы украинского государства.
"Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это геополитический вопрос", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 18:31РИА Новости
"Жалкая пародия": Скабеева высмеяла выступление Зеленского в ООН с пулей
По данным пресс-службы, стороны обсудили развитие альтернативной энергетики и подчеркнули важность сохранения высокого уровня взаимодействия между двумя странами.
Солберг отметила, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине на фоне сообщений о повышении прозрачности работы и антикоррупционных инициативах. Стороны договорились работать над привлечением норвежских инвесторов к инфраструктурным и гуманитарным проектам по восстановлению Донбасса.
Кроме того, Зеленский проинформировал премьера Норвегии о ситуации в Донбассе. В конце встречи Солберг вручила Зеленскому футбольный мяч, на котором изображены Цели устойчивого развития.
1290003
Обсудить 5
Эрна СолбергГенеральная Ассамблея ООНВладимир ЗеленскийНорвегияООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Депутат Рады прокомментировал обнародованный разговор Трампа с Зеленским
РИА
Новости
Сотрудники полиции в Испании
В Испании полиция обезвредила группировку, занимавшуюся наркоторговлей
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В Совфеде прокомментировали обвинения Зеленского в адрес России на ГА ООН
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите Группы двадцати.
США и Япония подписали соглашение о торговле на полях Генассамблеи ООН
Лента
новостей
Телеведущая Ольга Скабеева
"Жалкая пародия": Скабеева высмеяла выступление Зеленского в ООН с пулей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп: торговая сделка США с Китаем может состояться раньше, чем ожидается
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп обсудил Иран на встречах с Макроном и Меркель на полях ГА ООН
Хиллари Клинтон
Клинтон обвинила Трампа в предательстве США
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский пожаловался Трампу на Германию и Францию
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО обсудил с ОБСЕ Украину и изменения в Венский документ
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп призвал к смене власти в Венесуэле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Лента новостейМолния