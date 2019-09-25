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РИА Новости

Как Зеленский льстил Трампу — подробности рассекреченного разговора

19:36 25.09.2019 (обновлено: 21:41 25.09.2019)
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© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления президента США Дональда Трампа на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления президента США Дональда Трампа на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Carlo Allegri
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Софья Мельничук. Политические оппоненты запустили процедуру импичмента Дональда Трампа, предлогом для которой послужил июльский разговор американского лидера с Владимиром Зеленским. Отвечая на обвинения в "грубейшем злоупотреблении должностными полномочиями", Трамп пошел ва-банк и опубликовал запись беседы. Насколько это поможет президенту США — еще вопрос, но президенту Украины точно не пойдет на пользу.
Опубликованная расшифровка — не дословная стенограмма, однако суть разговора ясна. Начинается получасовое общение со взаимных комплиментов. Трамп поздравляет Зеленского с "замечательной победой" и хвалит за "великолепную работу". Зеленский в ответ признается, что пользовался методами американского лидера.
"Спасибо вам за возможность многому научиться у вас, — замечает он. — Должен вам сказать, что первый раз мы с вами разговаривали, когда я выиграл президентские выборы, а сейчас вы мне звоните, когда моя партия победила на парламентских. Думаю, мне нужно чаще участвовать в выборах, чтобы вы мне почаще звонили".
При этом Зеленский не упускает случая упомянуть, что теперь в правительстве работают новые — молодые и нетипичные — политики, которые будут действовать совсем иначе, нежели предыдущие. "Вы для нас — замечательный учитель", — еще раз признается Зеленский.
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Тут Трамп и начинает демонстрировать, как действуют "нетипичные политики". Он берет быка за рога и напоминает: Соединенные Штаты многое делают для Украины, в отличие от европейских партнеров. "Мы тратим много сил и времени. Больше, чем европейские страны, а это как раз они должны вам помогать, и больше, чем сейчас. Германия вообще почти ничего для вас не делает, — указывает он. — Они только болтают". Затем Трамп подчеркивает, что США относятся к Украине "очень-очень хорошо".
Зеленский не спорит. "Вы абсолютно правы, — подтверждает он. — Не просто на 100 процентов, но на 1000 процентов".
Он сетует, что встречался и с канцлером Германии Ангелой Меркель, и с французским президентом Эммануэлем Макроном — и всем говорил, что они должны делать для Украины побольше. Главная причина для беспокойства в Киеве, по его словам, то, что европейцы оказывают недостаточно сильное санкционное давление на Россию. После этого Зеленский несколько раз повторяет, что США делают для Украины больше, чем Европейский союз.
Далее речь заходит о том, ради чего демократы и требовали опубликовать записи.
"Я бы хотел поблагодарить вас за вашу огромную поддержку в сфере обороны. Мы готовы продолжить с вами сотрудничать и закупить больше ПТРК "Джавелин" для обеспечения нашей безопасности", — говорит Зеленский.
В ответ глава Белого дома, по сути, просит об одолжении. "Наша страна через многое проходит, а Украина прекрасно об этом знает. <…> Я бы хотел, чтобы наш генпрокурор (Уильям Барр) позвонил вам или вашим людям и вы разобрались кое в чем", — пространно начинает Трамп.
© Фото : страница Владимира Зеленского в TwitterПрезидент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский с супругами
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский с супругами
© Фото : страница Владимира Зеленского в Twitter
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский с супругами
Далее они довольно критически обсуждают послов своих стран. Однако в записях нет ясности — возможно, приведены неполные цитаты. От Трампа достается бывшему послу США в Киеве Миле Йованович: "плохая женщина, которая связывалась с плохими людьми на Украине".
Зеленский упоминает, что уже обращался к личному адвокату Трампа Руди Джулиани, и продолжает заверять коллегу в дружеских чувствах, обещая окружить себя самыми профессиональными специалистами.
Наконец Трамп переходит к главному: "Отлично, потому что я слышал, у вас был прокурор, который был очень хорош, а его уволили, и это очень несправедливо". Очевидно, он имеет в виду Виктора Шокина, бывшего генпрокурора Украины. Его уволили в 2016-м, когда тот собирался начать спецрасследование в отношении членов правления Burisma. Позднее бывший вице-президент США Джо Байден публично рассказывал, как добился увольнения "этого сукина сына".
"Ходит много разговоров про сына (бывшего вице-президента Джо. — Прим. ред.) Байдена, этот Байден остановил дело (которое вел несправедливо уволенный прокурор. — Прим. ред.), а многие хотели бы знать, что там произошло, — продолжает Трамп. — Байден ходил тут и бахвальствовал, что это он остановил расследование, поэтому, если бы вы могли в этом разобраться…"
© AP Photo / John BazemoreКандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден выступает в Атланте
Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден выступает в Атланте
© AP Photo / John Bazemore
Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден выступает в Атланте
Конкретной просьбы не звучит. Но Зеленский говорит, что проблем "с этим" (тут неясно, говорит ли он именно о деле Байдена-младшего) возникнуть не должно, ведь у его партии большинство в парламенте, поэтому утвердить нужного человека на пост прокурора не составит труда.
"Следующий генпрокурор будет на 100 процентов мой человек, мой кандидат, которого парламент одобрит в сентябре. Он или она разберется в ситуации, особенно по тому вопросу, который вы упомянули. Вопрос расследования — это дело справедливости, поэтому мы поработаем над этим", — заверяет он коллегу.
Трамп тем не менее уточняет, что с Зеленским свяжутся его люди. "Уверен, мы разберемся. Я слышал, с прокурором обошлись очень плохо, а он был справедливым прокурором, поэтому удачи вам", — повторяет он. И опять комплименты: "Ваша экономика будет становиться все сильнее и сильнее. У вас много активов. У вас замечательная страна".
Зеленский вспоминает, что, когда был в Нью-Йорке, останавливался в Trump Tower возле Центрального парка. Напоследок он еще раз заверяет собеседника в том, что серьезно подойдет к делу, о котором его попросили.
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Дональд ТрампВладимир ЗеленскийДжозеф БайденСШАУкраинаВ мире
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