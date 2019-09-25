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РИА Новости

Рейс из Барнаула в Камрань задержали после возгорания стойки шасси самолета

19:03 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
БАРНАУЛ, 25 сен - РИА Новости. Обратный рейс из Барнаула во вьетнамский Камрань задерживается на неопределенное время после того, как у прилетевшего в Барнаул Boeing во время посадки загорелась стойка шасси, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
В 21.13 (17.13 мск) в аэропорту Барнаула совершил посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air. По данным авиакомпании, при посадке прибывшего из аэропорта Камрань самолета во время пробега по полосе загорелась правая стойка шасси. На борту находился 331 человек, пассажиров эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал, за медпомощью обратился один пассажир.
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"Обратный вылет в Камрань был запланирован на 2.25 (22.25 мск), в настоящий момент вылет задерживается на неопределенное время", - сказал собеседник агентства.
Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
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КамраньBoeing 767БарнаулПроисшествия
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