Рейс из Барнаула в Камрань задержали после возгорания стойки шасси самолета

БАРНАУЛ, 25 сен - РИА Новости. Обратный рейс из Барнаула во вьетнамский Камрань задерживается на неопределенное время после того, как у прилетевшего в Барнаул Boeing во время посадки загорелась стойка шасси, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.

В 21.13 (17.13 мск) в аэропорту Барнаула совершил посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air. По данным авиакомпании, при посадке прибывшего из аэропорта Камрань самолета во время пробега по полосе загорелась правая стойка шасси. На борту находился 331 человек, пассажиров эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал, за медпомощью обратился один пассажир.

"Обратный вылет в Камрань был запланирован на 2.25 (22.25 мск), в настоящий момент вылет задерживается на неопределенное время", - сказал собеседник агентства.