Путин поручил подумать о стабилизации цен на целлюлозно-бумажную продукцию

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности принятия дополнительных мер по стабилизации цен на целлюлозно-бумажную продукцию на внутреннем рынке, говорится в опубликованном перечне поручений.

Кроме того, кабмину поручено представить предложения о внесении в законодательство о налогах и сборах изменений, предусматривающих отнесение к прочим расходам, связанным с производством или реализацией, потерь в виде стоимости морально устаревшей продукции СМИ, списываемой налогоплательщиками, которые осуществляют производство и выпуск продукции средств массовой информации, в пределах 30% стоимости тиража соответствующего номера периодического печатного издания.