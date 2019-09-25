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РИА Новости

Путин поручил подумать о стабилизации цен на целлюлозно-бумажную продукцию

18:57 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности принятия дополнительных мер по стабилизации цен на целлюлозно-бумажную продукцию на внутреннем рынке, говорится в опубликованном перечне поручений.
Поручения даны по итогам встречи в феврале с руководителями российских печатных средств массовой информации.
Кроме того, кабмину поручено представить предложения о внесении в законодательство о налогах и сборах изменений, предусматривающих отнесение к прочим расходам, связанным с производством или реализацией, потерь в виде стоимости морально устаревшей продукции СМИ, списываемой налогоплательщиками, которые осуществляют производство и выпуск продукции средств массовой информации, в пределах 30% стоимости тиража соответствующего номера периодического печатного издания.
Также, как отмечается, правительству поручено рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство изменений, предусматривающих установление сроков оплаты организациями, осуществляющими розничную торговлю, реализованных тиражей периодических печатных изданий.
Доклад необходимо представить до 1 ноября, ответственным назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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