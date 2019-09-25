Иран отказался вести переговоры с США в условиях санкций

ООН, 25 сен - РИА Новости. Иран не будет вести переговоры с США под санкциями, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"От имени моей страны и государства хочу объявить, что наш ответ на любые предложения переговоров под санкциями отрицательный... Мы никогда не будем вести переговоры с врагом, который хочет, чтобы Иран сдался под угрозой бедности, давления и санкций", - сказал Роухани, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
"Остановите санкции, чтобы открыть путь к началу переговоров", - добавил он.