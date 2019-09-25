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РИА Новости

Зеленский пригласил румынских инвесторов на Украину

18:36 25.09.2019
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© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Carlo Allegri
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке пригласил румынских инвесторов на Украину, кроме того, стороны договорились обменяться визитами в ближайшее время, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
"Мы начали делать много реформ и приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - цитирует пресс-служба Зеленского.
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Отмечается, что отдельное внимание было уделено сотрудничеству в энергетической и торгово-экономической сферах, а также бизнес-отношениям.
"Лидеры двух стран согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне и договорились в этом контексте об обмене визитами в ближайшее время", - сообщила пресс-служба.
Кроме того, Зеленский поблагодарил Румынию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Клаус ЙоханнисГенеральная Ассамблея ООНВладимир ЗеленскийРумынияНью-Йорк (город)ООНУкраинаВ мире
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