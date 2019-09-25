Зеленский пригласил румынских инвесторов на Украину

КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке пригласил румынских инвесторов на Украину, кроме того, стороны договорились обменяться визитами в ближайшее время, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Мы начали делать много реформ и приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - цитирует пресс-служба Зеленского.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено сотрудничеству в энергетической и торгово-экономической сферах, а также бизнес-отношениям.

"Лидеры двух стран согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне и договорились в этом контексте об обмене визитами в ближайшее время", - сообщила пресс-служба.