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РИА Новости

Трамп заявил, что не давил на Зеленского по делу сына Байдена

18:34 25.09.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил после публикации стенограммы беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, что в ней не было "давления" на украинского лидера.
"Там не было никакого давления", - сказал Трамп журналистам в Нью-Йорке, где он находится на Генассамблее ООН.
По словам американского лидера, демократы "просили Украину о самых разных вещах" и "оказывали на Украину огромное давление".
Трамп заявил, что звонок представили в СМИ как "нечто ужасное", тогда как публикация стенограммы, по его словам, "оказалась звонком ни о чем".
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В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына экс-президента США Джо Байдена. Байден–старший лидирует среди демократов на президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
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