Трамп заявил, что не давил на Зеленского по делу сына Байдена

ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил после публикации стенограммы беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, что в ней не было "давления" на украинского лидера.

"Там не было никакого давления", - сказал Трамп журналистам в Нью-Йорке, где он находится на Генассамблее ООН.

По словам американского лидера, демократы "просили Украину о самых разных вещах" и "оказывали на Украину огромное давление".

Трамп заявил, что звонок представили в СМИ как "нечто ужасное", тогда как публикация стенограммы, по его словам, "оказалась звонком ни о чем".

В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына экс-президента США Джо Байдена. Байден–старший лидирует среди демократов на президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.