Трамп призвал к смене власти в Венесуэле

НЬЮ-ЙОРК, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь призвал к смене власти в Венесуэле.
"Восстановление (Венесуэлы) может начаться в тот момент, когда произойдет мирная трансформация", - сказал Трамп, выступая на конференции по Венесуэле, организованной США на полях Генассамблеи ООН.
Он обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что тот "хочет лишь власти и денег", и добавил, что социализм "разрушил" Венесуэлу.
"Мы делаем все, чтобы изолировать Мадуро и его приспешников", - добавил Трамп.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.