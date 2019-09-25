Трамп призвал к смене власти в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь призвал к смене власти в Венесуэле.

"Восстановление (Венесуэлы) может начаться в тот момент, когда произойдет мирная трансформация", - сказал Трамп, выступая на конференции по Венесуэле, организованной США на полях Генассамблеи ООН.

Он обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что тот "хочет лишь власти и денег", и добавил, что социализм "разрушил" Венесуэлу.

"Мы делаем все, чтобы изолировать Мадуро и его приспешников", - добавил Трамп.