Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T18:24Z
https://ria.ru/20190925/1559126263.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155912/41/1559124194_0:93:3072:1821_1036x0_80_0_0_4db09083ec365f55d51f5b5b0987bed6.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Трамп призвал к смене власти в Венесуэле

18:24 25.09.2019
726
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь призвал к смене власти в Венесуэле.
"Восстановление (Венесуэлы) может начаться в тот момент, когда произойдет мирная трансформация", - сказал Трамп, выступая на конференции по Венесуэле, организованной США на полях Генассамблеи ООН.
Он обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что тот "хочет лишь власти и денег", и добавил, что социализм "разрушил" Венесуэлу.
"Мы делаем все, чтобы изолировать Мадуро и его приспешников", - добавил Трамп.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
33004015
Обсудить 1
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоДональд ТрампНиколас МадуроГенеральная Ассамблея ООНКитайВенесуэлаООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани заявил, что ЕС не способен выполнить обязательства перед Ираном
РИА
Новости
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает на 74 сессии Генассамблеи ООН
Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совбеза ООН
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани с трибуны ООН обвинил США в "экономическом терроризме"
Лента
новостей
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Телеведущая Ольга Скабеева
"Жалкая пародия": Скабеева высмеяла выступление Зеленского в ООН с пулей
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время министерской встречи пятерки и Ирана по СВПД в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Лавров встретился с венгерским коллегой на полях ГА ООН
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани пригласил страны региона войти в коалицию по Персидскому заливу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Лента новостейМолния