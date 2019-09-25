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РИА Новости

Во Франции журналистка получила штраф за клевету про домогательства

18:23 25.09.2019
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© AFP 2019 / Angela Weiss Французская журналистка Сандра Мюллер
Французская журналистка Сандра Мюллер
© AFP 2019 / Angela Weiss
ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Cуд Парижа приговорил журналистку Сандру Мюллер, которая считается создательницей движения "Balance ton porc" ("Сдай развратника"), к штрафу в 15 тысяч евро за клевету в отношении мужчины, которого она обвиняла, сообщает агентство Франс Пресс.
"Balance ton porc" во Франции стало аналогом появившегося в США движения #MeToo, которое обличает сексуальное насилие и домогательства.
В октябре 2017 года Мюллер в Twitter разместила сообщение с хештегом #balancetonporc. "Ты тоже расскажи, назвав имя и рассказав подробности домогательств, с которыми ты встретилась на работе", - призвала тогда Мюллер. В другом сообщении она упомянула бывшего главу французского телеканала Equidia Эрика Бриона.
В среду суд Парижа счел клеветническими обвинения журналистки в отношении Бриона и приговорил ее к штрафу в 15 тысяч евро в качестве возмещения морального ущерба. Адвокат журналистки намерен подать апелляцию, отмечает агентство.
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