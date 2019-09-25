Во Франции журналистка получила штраф за клевету про домогательства

ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Cуд Парижа приговорил журналистку Сандру Мюллер, которая считается создательницей движения "Balance ton porc" ("Сдай развратника"), к штрафу в 15 тысяч евро за клевету в отношении мужчины, которого она обвиняла, сообщает агентство Франс Пресс.

"Balance ton porc" во Франции стало аналогом появившегося в США движения #MeToo, которое обличает сексуальное насилие и домогательства.

В октябре 2017 года Мюллер в Twitter разместила сообщение с хештегом #balancetonporc. "Ты тоже расскажи, назвав имя и рассказав подробности домогательств, с которыми ты встретилась на работе", - призвала тогда Мюллер. В другом сообщении она упомянула бывшего главу французского телеканала Equidia Эрика Бриона.