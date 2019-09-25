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РИА Новости

Юрист оценил идею легализации многоженства в России

18:21 25.09.2019
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© Fotolia / bokstazМужчина с двумя девушками
Мужчина с двумя девушками
© Fotolia / bokstaz
Мужчина с двумя девушками . Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Идея многоженства на территории России неосуществима, потому что противоречит нормам морали и традициям большинства россиян, заявил РИА Новости партнер юридической фирмы "ФБК Право", кандидат юридических наук Александр Ермоленко.
Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин.
"На всю Россию многоженство нельзя распространить, потому что это не будет воспринято обществом, так как противоречит нашим нормам морали. Скорее всего, эта инициатива - просто хайп. Брак - это не столько правовое регулирование, сколько регулирование нормами морали. Люди воспринимают брак не через Семейный кодекс, а через традиционные нормы", - сказал Ермоленко.
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