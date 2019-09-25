Юрист оценил идею легализации многоженства в России

"На всю Россию многоженство нельзя распространить, потому что это не будет воспринято обществом, так как противоречит нашим нормам морали. Скорее всего, эта инициатива - просто хайп. Брак - это не столько правовое регулирование, сколько регулирование нормами морали. Люди воспринимают брак не через Семейный кодекс, а через традиционные нормы", - сказал Ермоленко.